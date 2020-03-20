ЕРЕВАН, 20 мар /ПРАЙМ/. Крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе Wizz Air на фоне прекращения авиасообщения между многими странами из-за коронавируса запустит в пятницу первый рейс Вена-Ереван–Вена, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Въезд в Армению из-за угрозы распространения COVID-19 запрещен для граждан Китая, Ирана, Южной Кореи, Японии, Италии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Бельгии, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Великобритании. При этом из них не запрещено возвращаться гражданам Армении. После прилета они будут помещены на 14-дневный карантин.

"Сообщаем, что 20 марта состоится первый запланированный рейс авиакомпании Wizz Air Вена-Ереван-Вена. Вылет из аэропорта "Вена-Швехат" назначен на 13.55 по венскому времени, прилет в Ереван ожидается в 20.25 (19.25 мск) по ереванскому времени", — говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Faсebook.

Авиавласти рекомендовали по вопросам наличия билетов связаться с авиакомпанией через ее сайт или мобильное приложение.

Вместе с тем в комитете гражданской авиации напомнили, что в связи с распространением коронавируса запрещен въезд в Армению граждан 16 стран и призвали следить за официальными сообщениями министерства здравоохранения страны.

Чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом было объявлено в Армении с 16 марта по 14 апреля. По последним данным армянских властей, в стране выявлено 122 случая заражения новым коронавирусом COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.