МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Спрос на услуги такси и каршеринга в ближайшее время может вырасти в связи с усилением мер по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции, прогнозируют аналитики МТС Банка.

"В целях профилактики заболевания некоторые граждане предпочтут использовать эти виды транспорта вместо общественного", — отмечают аналитики.

Сервис онлайн-заказа такси Gett уже зафиксировал увеличение спроса на услуги такси в классах комфорт и премиум на 20%. Об этом РИА Новости сообщал гендиректор сервиса Анатолий Сморгонский.

В связи с этим, Роспотребнадзор по Москве и области уже выдал предписания таксопаркам и агрегаторам такси о дезинфекции машин. Каршеринговые компании также намерены усилить меры по дезинфекции автомобилей.

В "Яндекс.Драйве" поддерживают превентивные меры в борьбе с вирусом и усилили дезинфекцию машин. "Помимо стандартной мойки снаружи, внутри машин сейчас дополнительно проводится тщательная антисептическая обработка панелей, руля, ручек дверей, рычага КПП и других видимых поверхностей. Обработку с помощью специальных обеззараживающих жидкостей и спреев проводят сотрудники наших партнеров, которые специализируются на мойке. Кроме того, в машинах находятся антисептические салфетки. Все дезинфицирующие средства рекомендованы Роспотребнадзором", — заверили в пресс-службе сервиса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.