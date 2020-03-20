ПЕКИН / ВЛАДИВОСТОК, 20 мар /ПРАЙМ/. Экипаж российского танкера "Патриот", который несколько месяцев провел в порту города Ниндэ китайской провинции Фуцзянь, в пятницу утром успешно вылетел в Токио, и уже оттуда моряки отправятся во Владивосток, сообщили в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу.

"Сегодня, 20 марта 2020 года, в 04.30 (19 марта 23.30 мск) члены экипажа танкера "Патриот" в сопровождении сотрудника генерального консульства России в Гуанчжоу на автобусе выехали из порта города Ниндэ в направлении международного аэропорта города Фучжоу провинции Фуцзянь", — говорится в сообщении генерального консульства на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что "остатки продуктов питания экипаж танкера в качестве жеста доброй воли передал работникам судоремонтного завода, помогавшим в консервации судна".

"Самочувствие российских моряков хорошее. В аэропорту генконсульством организовано питание и оказано содействие в регистрации на самолет. В 09.37 рейсом авиакомпании "Сямэньские авиалинии" все 19 членов экипажа танкера "Патриот" вылетели в Японию. Плановое прибытие в токийский аэропорт "Нарита" в 12.55", — указали в дипмиссии.

В аэропорту Токио ожидают дипломат посольства России в Японии и сотрудник представительства авиакомпании "Сибирь", которые сопроводят моряков на посадку на рейс S7-6282 до Владивостока.

Как сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, если не будет задержек в Токио, моряки в 20.10 (13.10 мск) прибудут во Владивосток.

Как ранее сообщали в генеральном консульстве, российский танкер "Патриот" в декабре 2019 года зашел в порт Ниндэ для ремонта, однако из-за финансовых трудностей судовладельческая компания "Гудзон" оказалась не в состоянии начать ремонт. В связи с этим было решено законсервировать судно в порту Ниндэ, а экипаж танкера вернуть на родину.

Весь экипаж российского танкера 20 февраля направил в генконсульство РФ в Гуанчжоу заявления на репатриацию, а 10 марта дипломаты приступили к подготовке практической части репатриации после того, как МИД РФ принял соответствующее решение и из бюджета были выделены необходимые деньги.