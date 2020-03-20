МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и ветеринарное управление страны закупили 23 автомобиля Lada в аймачные (региональные) ветеринарные центры для борьбы с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Министерством был объявлен открытый тендер на закупку автомобилей, в котором победила компания "РуссоМоторс" — официальный дилер Lada в Монголии. На этой неделе 23 автомашины марки "Нива" российского производства были переданы местным подразделениям Главного ветеринарного управления Монголии", — указано в сообщении.

Отмечается, что закупка была проведена для повышения доступности необходимого оборудования для работы в чрезвычайных условиях в целях предупреждения распространения вируса.

В ходе церемонии передачи авто монгольская сторона отметила, что пятидверный автомобиль Lada 4х4 Urban характеризуется высокой способностью противостоять суровому климату, имеет низкие эксплуатационные расходы и полностью соответствует инфраструктурным особенностям Монголии, добавляет Минпромторг.

Ранее в пятницу посольство РФ в этой республике сообщило, что Монголия продлевает карантинные меры в стране в связи с коронавирусом, до 30 апреля будут отменены все регулярные авиарейсы, прекращено движение пассажирских поездов, а также запрещен въезд иностранных граждан на автомобилях.