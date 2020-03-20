ТАШКЕНТ, 20 мар /ПРАЙМ/. Власти Узбекистана разработали график чартерных авиарейсов для граждан страны, планирующих вернуться из России на родину после приостановки транспортного сообщения в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского МИД.

Ранее посольство Узбекистана в Москве сообщало, что в терминалах "Внуково" и "Шереметьево" из-за прекращения авиарейсов скопилось значительное число узбекистанцев, которые также прибывают из других регионов РФ, европейских и азиатских стран. В частности, 18 марта 150 граждан Узбекистана не смогли вылететь из "Внуково" в города республики. Также около 180 узбекистанцев ожидают вылета на родину в новосибирском аэропорту "Толмачево".

"Специальной республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса в Республику Узбекистан под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова оперативно разработан график чартерных рейсов, предусматривающий прибытие авиалайнеров в Узбекистан", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

По данным ведомства, два чартера из Москвы в Ташкент будут организованы 21 и 22 марта, из Новосибирска — 22 марта. Также 21-26 марта состоятся спецрейсы из Дели, Куала-Лумпура, Стамбула, Сеула, Джакарты и Бангкока.

По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зараженных увеличилось до 33. Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан будут организованы чартеры для доставки их на родину. Ранее из Москвы в Ташкент были доставлены 528 узбекистанцев, все они помещены на двухнедельный карантин в Ташкентской области.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.