МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Итало-американский концерн Fiat-Chrysler (FCA), японский автопроизводитель Toyota и французский автопроизводитель группа Renault временно прекратят производство в Бразилии из-за коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявления компаний.

"Fiat Chrysler, Toyota Motor Corp и Renault объявили в пятницу о временном прекращении производства автомобилей в Бразилии из-за пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее на неделе аналогичное решения приняли американская General Motors, шведская Volvo и немецкие Mercedes Benz и Volkswagen. Агентство также уточнило, что заявления о приостановке производства в Бразилии последовало за сообщениями компаний о временном прекращении производства в США и Европе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались.