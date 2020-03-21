ВАШИНГТОН, 21 мар /ПРАЙМ/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing останавливает выплату всех дивидендов на неопределённый срок, об этом говорится в ее заявлении.

"Компания приостановит выплату дивидендов до дальнейшего уведомления", — сообщается в тексте.

Компания добавляет, что также ее глава и председатель совета директоров отказались от получения зарплат.

Boeing также продлевает остановку программы выкупа собственных акций с рынка.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что из-за тяжелой финансовой ситуации из-за коронавируса и остановки парка самолетов 737 Max Boeing вынуждена обсуждать меры финансовой поддержки компании с конгрессом и Белым домом.