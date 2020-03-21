ПЕРМЬ, 19 мар /ПРАЙМ/. Самолет рейсом "Пермь-Москва" компании "Аэрофлот", сообщение о "минировании" которого было получено около часа назад, благополучно приземлился в пермском аэропорту Большое Савино, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"Самолет СУ-1768 совершил посадку в 18.38 (16.38 мск). Когда судно находилось в воздухе, на почту аэропорта Шереметьево поступила анонимная информация, что борт "заминирован". Сейчас его обследуют сотрудники экстренных служб", — пояснил собеседник.

На борту самолета находились 43 пассажира и пять членов экипажа. Люди перемещены в здание терминала.

В марте в России неоднократно поступали сообщения о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу не подтвердилась.