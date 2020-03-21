КАИР, 21 мар /ПРАЙМ/. Порядка 2 тысяч россиян остаются в Египте на фоне прекращения авиасообщения страны с другими государствами, сообщил РИА Новости руководитель консульского отдела посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

"Всего около 2000 человек. В Шарм-эш-Шейхе, Дахабе и Табе —966. В районе Хургады около 900", — сообщил Абакаров.

По его словам, 23 марта ожидается рейс "Аэрофлота", который заберет в основном тех, у кого уже были билеты на вылет из Каира. Он не исключил, что в продаже будет несколько билетов.

Международное авиасообщение Египта с другими странам прекращено с 19 по 31 марта из-за распространения коронавируса.

Ранее посольство РФ сообщило, что формирует списки оказавшихся в сложной ситуации российских туристов, рассматривается возможность эвакуации.