МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Вертолет Bell 206В-III с экипажем Нарьян-Марского объединенного авиаотряда упал в Ненецком автономном округе, пилот погиб, пассажирка жива, ее доставляют в Нарьян-Мар, сообщили в Росавиации.

"В связи с не выходом на связь в установленное время вертолёта Bell 206В-III с экипажем Нарьян-Марского объединенного авиаотряда на вертолёте Ми-8 осуществлена поисково-спасательная операция, в результате которой обнаружено место падения вертолёта… — мыс Константиновский", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия нашли погибшего командира воздушного судна и его пассажирку, которую сейчас доставляют в Нарьян-Мар.