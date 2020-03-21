МУРМАНСК, 21 мар /ПРАЙМ/. Пассажира вертолета, потерпевшего крушение в Ненецком округе, в тяжелом состоянии доставили в Ненецкую окружную больницу, сообщили журналистам в центре управления в кризисных ситуациях округа.

"В 18.52 вертолёт со спасателями и пострадавшим прибыл в Нарьян-Мар", — сообщили в ЦУКС.

В субботу вертолет вылетел из аэропорта Нарьян-Мар в район острова Константиновский, на борту находились два человека. В назначенное время вертолет не прибыл. Впоследствии его обнаружили спасатели.

"В настоящее время известно о том, что один из находившихся на борту Bell-206 погиб, второй человек находится в тяжелом состоянии", — отметили в ЦУКС.