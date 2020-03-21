МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Управление СК РФ в Ненецком автономном округе завело уголовное дело после крушения вертолета, в ходе которого погиб пилот, сообщается на сайте СК РФ в субботу.

Вертолёт Bell 206В-III с экипажем Нарьян-Марского объединенного авиаотряда упал в Ненецком автономном округе, пилот погиб, пассажирка жива. По данным СК, вертолет следовал по маршруту Нарьян-Мар – мыс Константиновский, им управлял индивидуальный предприниматель.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.