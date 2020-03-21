КАИР, 21 мар /ПРАЙМ/. Сирийские власти приостанавливают международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса, последним станет рейс из Москвы в Дамаск в воскресенье, заявил министр транспорта САР Али Хамуд.

Официально в Сирии на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В рамках превентивных мер сирийское правительство ранее ввело целый ряд жестких ограничений, прекратив воздушное сообщение со всеми странами, где зафиксирована вспышка вируса, закрыта также сухопутная граница с Ливаном. По всей стране закрыты рестораны, кафе, музеи и все места возможного массового скопления людей.

"Последний рейс прибудет из Москвы завтра, после этого будут приостановлены все рейсы из Сирии и в страну", — заявил министр в эфире радиостанции Sham FM. Речь идет о рейсе Москва-Дамаск государственной авиакомпании Syrian Air. Рейсы в Москву также выполняются частной авиакомпанией Cham Wings.

По словам министра, авиавласти стран, куда выполняются рейсы из Сирии, были заранее предупреждены о данной мере.

Министр сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 приостановлены все тренинги для сотрудников ведомства.