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МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с понедельника возобновляет рейсы в Дубай в связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов по маршруту, сообщается на сайте компании.

"В связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов по маршруту Москва — Дубай — Москва, с 23 марта будет выполняться один ежедневный рейс", — говорится в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Тогда рейсом-исключением при полетах в ОАЭ был назначен Москва-Абу-Даби. После этого "Аэрофлот" сообщил о решении приостановить рейсы в Дубай с 29 марта по 30 апреля 2020 года. Затем Мишустин внес изменения в поручение о введении временных ограничений на полёты в Великобританию, США и ОАЭ: с 20 марта остались полеты между Москвой и Дубаем вместо Абу-Даби.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 зараженных.