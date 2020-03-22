ВАШИНГТОН, 22 мар /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Американская авиакомпания United Airlines, одна из крупнейших в мире, восстановит некоторые международные рейсы, но в целом ее международные полеты в апреле будут составлять лишь 10% от обычного расписания, говорится в пресс-релизе компании.

Ранее американские авиакомпании объявили о резком сокращении международных перевозок на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ, а также запрета на въезд в США из многих стран и в ЕС из стран за пределами Евросоюза.

"Спрос на путешествия продолжает падать, и United продолжает соответствующим образом менять свое расписание. Но наша авиакомпания знает, что некоторые люди по всему миру оказались вынужденно перемещенными лицами, им по-прежнему надо вернуться домой. Хотя международное расписание United все равно будет сокращено примерно на 90% в апреле, авиакомпания продолжит осуществлять шесть ежедневных рейсов по упомянутым направлениям", — говорится в сообщении.

В частности, будут осуществляться ежедневные рейсы из Нью-Йорка во Франкфурт, Лондон и Тель-Авив, из Хьюстона в бразильский Сан-Паулу, из Сан-Франциско в Токио и Сидней.

Кроме того, будут возвращены в расписание рейсы из Нью-Йорка в Амстердам, Мюнхен, Сан-Паулу и Брюссель, из Вашингтона в Лондон и из Сан-Франциско во Франкфурт.

До эпидемии коронавируса у авиакомпании United было почти 120 направлений, связывающих США с 48 странами.

United Airlines является третьей-четвертой авиакомпанией мира по количеству перевезенных пассажиров, осуществленных рейсов, числу самолетов и другим показателям.