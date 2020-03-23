ЛОНДОН, 23 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Компания Eurostar, осуществляющая скоростное железнодорожное сообщение между Великобританией и странами континентальной Европы, сократила количество ежедневных поездов и маршрутов из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, следует из сообщения перевозчика.

Eurostar оставил по три поезда в день из Лондона в Париж и обратно, а также два ежедневных поезда из британской столицы в Брюссель и обратно.

Компания по-прежнему предлагает пассажирам, решившим отменить или перенести поездку, электронные ваучеры, которыми можно будет воспользоваться до 30 сентября 2020 года.

Eurostar, являясь оператором Евротоннеля, осуществляет высокоскоростные железнодорожные пассажирские между Лондоном и Парижем и Лиллем во Франции, Брюсселем в Бельгии и Амстердамом в Нидерландах. Поезда Eurostar пересекают Ла-Манш через Евротоннель.