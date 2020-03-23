МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания AZUR Air рассматривает возможность для организации спецрейса по возврату российских граждан с Филиппин, заявила в видеосообщении директор департамента информационной политики и коммуникаций перевозчика Анастасия Дюмулен.

Она рассказала, что в понедельник специальный рейс AZUR Air, отправленный в Марокко, благополучно приземлился в международном аэропорту "Внуково". Авиакомпания доставила на родину 461 пассажира, из них 444 взрослых и 17 детей.

"К стандартным мерам безопасности полета были добавлены дополнительные меры противовирусной дезинфекции воздушного судна, усилен контроль санитарно-эпидемиологических норм. По прибытии пассажиров встретили специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Рейс был организован по договоренности Росавиации, Ростуризма и МИД РФ", — прокомментировала ситуацию Дюмулен.

"В эти дни авиакомпания AZUR Air продолжает осуществлять полеты по другим туристическим направлениям для возвращения российских туристов на родину. Рассматривается возможность для организации спецрейса по возврату российских граждан с Филиппин", — заявила представитель авиакомпании.