МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Сервисы "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" фиксируют в России перераспределение спроса на поездки на дневные часы в связи с переходом организаций на удаленную работу на фоне коронавируса, рассказали РИА Новости в компаниях.

"По нашим наблюдениям, динамика спроса изменилась: например, сейчас мы наблюдаем его перераспределение в сторону поездок днем и в выходные дни", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Такси".

В компании также видят рост запросов на подключение корпоративных пользователей к "Яндекс.Такси". "Крупные сетевые магазины и рестораны быстрого питания стали чаще использовать такси для развоза своих сотрудников после работы", — отметили в "Яндекс.Такси".

В "Ситимобил" с 3 марта в Москве наблюдают рост доли дневных поездок на 20%. При этом утренние и вечерние пики снизились в количестве заказов, рассказали в пресс-службе "Ситимобил". "Предполагаем, это связано с тем, что люди не едут на работу, остаются дома, а выбираются куда-то днем и предпочитают общественному транспорту такси", — сказали в компании.

В "Яндекс.Такси" напомнили, что по данным дептранса Москвы, спрос несколько снизился по всем видам транспорта, в том числе, и в такси из-за перехода организаций на удаленную работу или свободный график. Кроме того, гораздо меньше стало поездок в сторону вокзалов и аэропортов из-за ограничений по командировкам и отмены большинства рейсов.

В компании ожидают, что одним из основных драйверов роста в ближайшее время может стать услуга по доставке посылок на базе "Яндекс.Такси". "Объём заявок на подключение такой услуги со стороны разных организаций — от аптек до продуктовых магазинов – стремительно растёт каждый день", — сказали в "Яндекс.Такси".