ВАШИНГТОН, 23 мар /ПРАЙМ/. Число поездок между США и странами Европы, с которыми введены ограничения на поездки, а также Китаем и другими странами, сократилось на 87%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник министерства внутренней безопасности США.

"Уровень поездок, число пассажиров недостаточно высоко для того, чтобы авиакомпании могли позволить осуществлять полеты из одного места в другое. Поездки между Европой и США, Ираном и Китаем и странами, с которыми у нас ограничения по поездкам, сократились на семь восьмых — на 87%. Это означает, что намного меньше полетов доступно людям, которые хотят ими воспользоваться и имеют возможность лететь в ту или иную сторону", — сказал чиновник.

По его словам, США стараются использовать оставшиеся регулярные рейсы для того, чтобы американцы могли вернуться в США, а европейцы — в Европу.

Ранее США запретили на 30 дней въезд лиц, побывавших в 26 странах Шенгенской зоны, в которую входит большинство европейских стран. Евросоюз, в свою очередь, запретил на 30 дней въезд граждан стран, не входящих в ЕС.