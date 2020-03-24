МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления для дезинфекции городского пространства, могут внедрить в России в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса, его создание займет несколько месяцев и не потребует значительных затрат, сообщил РИА Новости официальный представитель "Автонет" Ярослав Федосеев.

"По сути — это обычный беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления. Машине предстоит двигаться по улице без людей и транспорта, равномерно обрабатывая антисептическим средством улицы", — сказал он, уточнив, что если решение о создании такой машины будет принято, то ее можно будет внедрить уже в ближайшие месяцы.

Федосеев напомнил, что похожая технология беспилотных автомобилей используется в Китае в провинции Хубэй для противодействия коронавирусу.

В создании технологии уже заинтересован разработчик беспилотных автомобилей StarLine. Тем не менее, любая российская компания, специализирующаяся на высокоавтоматизированных системах, может создать такое транспортное средство, в частности, "Яндекс" и МАДИ, уточнили в НТИ.

"Если дезинфекция будет происходит на перекрытых участках города без присутствия других участников дорожного движения, то сам процесс подготовки достаточно прост и не займет много времени — необходимо будет лишь подготовить цифровую модель местности", — рассказал руководитель проекта "Беспилотный автомобиль StarLine" Борис Иванов.

Второй возможный сценарий — дистанционный контроль и телеуправление транспортным средством, пояснил Иванов. Например, по дорогам города одновременно перемещаются автономные дезинфицирующие транспортные средства, и группа операторов отслеживает их передвижение. "Если машина не может справиться с какой-то дорожной ситуацией, то оператор вмешивается в управление и удаленно решает возникшую трудность", — уточнил он.