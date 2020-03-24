МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Использование антисептических средств, употребление большого количества воды и сон помогут минимизировать риск подхватить вирусную инфекцию во время полета при неблагоприятной эпидемиологической обстановке, сообщили РИА Новости в сервисе путешествий "Туту.ру".

"В самолетах уборка теперь делается каждый цикл перед посадкой пассажиров (это протокол полетов в опасные страны). ВОЗ вместе с IATA обновила требования к санитайзерам и их наличию. Авиакомпании ввели дополнительные меры по дезинфекции салонов и контролю за состоянием здоровья бортпроводников", — прокомментировали ситуацию специалисты компании.

Чтобы сделать путешествие максимально безопасным в период пандемии, эксперты советуют взять с собой в ручную кладь антисептик и/или дезинфицирующие салфетки и держать их поблизости весь полет.

"ВОЗ рекомендует использовать дезинфицирующие составы для рук на спиртовой основе, если руки визуально не загрязнены, а при заметном загрязнении рук их необходимо вымыть с использованием воды и мыла. На данный момент данные о стабильности вируса 2019-nCoV на поверхностях отсутствуют, но на всякий случай можно обработать откидной столик или другие предметы, которых вы касаетесь в самолете (телефон и ноутбук тоже), а еще можно поделиться салфетками или антисептиком с соседом", — отметили в "Туту.ру".

При прохождении таможенного контроля используйте ящики для досмотра только для ноутбука и жидкостей, а остальные вещи оставляйте в ручной клади. После досмотра не забудьте обработать руки.

"Старайтесь поменьше находиться в толпе людей, хотя в самолете это крайне сложно. При чихании и кашле прикрывайте нос и рот рукой, согнутой в локте, или салфеткой, а затем сразу же выбрасывайте салфетку и не забудьте обработать руки. Пейте больше воды — можно попросить стюардесс набрать воды в собственную бутылку и смачивать горло в течение всего полета", — рекомендуют специалисты.

В дороге нельзя прикасаться к лицу, что очень сложно, но можно попробовать себя отвлечь книгой, фильмом или кубиком Рубика (кубик на всякий случай потом тоже можно протереть антисептиком).

"И финальный совет: используйте перелет как возможность выспаться. Во сне будете меньше тревожиться из-за новостей, да и для иммунитета сон лишним не будет", — считают в "Туту.ру".