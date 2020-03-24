ЛОНДОН, 24 мар /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Министр здравоохранения Великобритании Мэт Хэнкок призвал лондонские власти запустить на линиях метро большее количество поездов, чтобы избежать переполненности вагонов на фоне продолжающегося распространения коронавируса.

Со вторника в Британии действует карантин — жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости, собираться в компании больше двух человек (за исключением проживающих вместе семей). Закрыты все пабы, кафе, рестораны, непродовольственные магазины. Несмотря на это, в утренний час пик лондонское метро оказалось переполненным: люди ехали на работу и явно не соблюдали требования о "социальном дистанцировании". Пользователи соцсетей публиковали во вторник снимки из плотно забитых вагонов.

"Что касается метро, то лучшим ответом на это будет такой: управление транспорта Лондона должно обеспечить функционирование метрополитена в полноценном режиме, чтобы люди могли обеспечить себе пространство в два метра от других пассажиров. Нет никаких оправданий для информации, которую я видел. Она была о том, что нынешние объемы движения в метро останутся прежними. У нас должно курсировать больше составов метро", — сказал министр на брифинге во вторник.

Комментируя утренние сообщения в соцсетях, власти Лондона призвали людей попросту не пользоваться общественным транспортом или ездить в нем не в часы пик.

"Учитывая, что все больше сотрудников транспортного управления заболевают или находятся на самоизоляции, мы не можем выпускать на линии больше поездов, чем сейчас. Если вы обязаны ехать на работу, пожалуйста, не ездите в час пик, а выберите иное время для того, чтобы снизить количество контактов (с другими пассажирами) до минимума", — говорилось в заявлении мэра Лондона Садика Хана.

По данным транспортного управления столицы, объем пассажиропотока в лондонской подземке из-за коронавируса снизился на 85%.

Людям разрешено выходить на улицу только за продуктами и лекарствами, а также для поездок на работу в случае, если они являются "работниками ключевой важности" (врачи, полиция, сотрудники магазинов, работающих на вынос ресторанов и служб доставки, или служб обеспечения жизни города). Также разрешено выходить из дома один раз в день для непродолжительных физических упражнений или прогулки с собакой.

С четверга, 19 марта, управление транспорта Лондона закрыло 40 станций столичного метро и одну ветку для оптимизации работы подземки. Поезда в метро и в сети наземного метро ходят с увеличенным интервалом. В разы уменьшено количество выходящих на маршруты пригородных электричек.