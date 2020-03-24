МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Россияне могут вернуться из Дубая вывозными рейсами низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), на них продаются билеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера.

"Победа" до сих пор выполняет вывозные рейсы из Дубая в Москву, доставляя домой своих клиентов. Другие россияне могут купить билет на вывозной рейс "Победы" и тоже улететь в Москву", — сказала собеседница агентства.

"Например, завтра будет вывозной рейс, и на нем есть свободные места — можно купить билет", — добавила она.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина ранее во вторник сообщила РИА Новости, что более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены. Она отмечала, что рейсы авиакомпании "Победа" в Дубай отменены, рейсы авиакомпании "Аэрофлот" на вывоз туристов заполнены на неделю вперед.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 заболевших.