Султанат Оман приостанавливает международное и внутреннее авиасообщение с 29 марта - ТВ
ДОХА, 24 мар /ПРАЙМ/. Власти Омана решили приостановить с 29 марта на две недели из-за распространения коронавируса международное и внутреннее авиасообщение, за исключением грузоперевозок и рейсов в провинцию Мусандам, сообщило во вторник гостелевидение Омана.
"Международное и внутреннее авиасообщение приостанавливается с 29 марта, за исключением полетов грузовых самолетов и полетов в Мусандам", — отмечается в сообщении.
Во вторник минздрав Омана сообщил о 18 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших на территории страны достигло 84 человек. При этом 17 человек излечились.
https://1prime.ru/transport/20200324/831136528.html