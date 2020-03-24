ДОХА, 24 мар /ПРАЙМ/. Власти Омана решили приостановить с 29 марта на две недели из-за распространения коронавируса международное и внутреннее авиасообщение, за исключением грузоперевозок и рейсов в провинцию Мусандам, сообщило во вторник гостелевидение Омана.

"Международное и внутреннее авиасообщение приостанавливается с 29 марта, за исключением полетов грузовых самолетов и полетов в Мусандам", — отмечается в сообщении.

Во вторник минздрав Омана сообщил о 18 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших на территории страны достигло 84 человек. При этом 17 человек излечились.