МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг американской компании Boeing до "BBB" с "A-", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

Агентство вместе с этим вывело рейтинг компании из списка на пересмотр. Краткосрочный рейтинг Boeing сохранен агентством на отметке "F2".

"Рейтинговое действие Fitch учитывает ожидания сильного экономического спада во втором квартале 2020 года, за которым последует восстановление во втором полугодии и далее в 2021 году", — объясняет агентство. В сложившихся условиях, которые затрагивают авиаотрасль, аналитики агентства не ожидают восстановления кредитного профиля компании, который уже был ослаблен из-за ситуации с 737 MAX.

Компания объявила в понедельник, что с 25 марта приостанавливает производство в США на две недели на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения в Вашингтоне.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. Связанные с заболеванием карантинные меры негативно влияют на многие сферы экономики, в том числе перевозки и туризм.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.