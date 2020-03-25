МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Объем нового бизнеса рынка лизинга РФ в 2020 году упадет на 10%, до 1,4 триллиона рублей из-за слабого рубля и ситуации с новым коронавирусом, следует из умеренно-негативного прогноза аналитического рейтингового агентства "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. Российский рубль стремительно ослаб из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

"Объем (нового бизнеса – ред.) по итогам 2020 года сократится на 10% и не превысит 1,4 триллиона рублей. При этом меньшие темпы сокращения возможны только за счет крупных сделок, динамика которых не будет отражать реального состояния всего рынка", — говорится в исследовании в части умеренно-негативного сценария.

"Эксперт РА" также не исключает и реализации кризисного сценария. "По нашему мнению, ближайшие два месяца будут определяющими для выбора сценарного вектора. В случае подобного развития событий сокращение объема нового бизнеса по итогам 2020 года может составить более 20%, а его абсолютный размер не превысит 1,2 триллиона рублей", — отмечают аналитики.

АВИАЛИЗИНГ ОСЛАБЕЕТ, НО НЕ УЙДЕТ В ПИКЕ

Агентство указывает, что ослабление рубля и ограничения на полеты из-за коронавируса окажут давление на объем пассажирских перевозок, что в итоге приведет к росту убытков авиакомпаний и замораживанию их планов по наращиванию и обновлению воздушного парка. "Динамика авиализинга будет слабой в нынешнем году, однако относительно (низкой – ред.) базы 2019 года … мы ожидаем небольшого восстановления (не менее +5%) ввиду закрытия сделок, начатых в прошлом году", — отмечает "Эксперт РА".

Автолизинг, по оценке экспертов, не покажет темпы прироста более 5% из-за продолжающихся падений продаж как грузовых, так и легковых автомобилей, что без учета инфляции будет соответствовать околонулевому росту в реальном выражении.

"При этом удорожание стоимости среднего автомобиля на фоне девальвации и, в том числе, из-за повышения утилизационного сбора не сможет компенсировать объему нового бизнеса спад лизинговых продаж лизинговых компаний. Обеспечить кратковременный всплеск спроса на лизинг автомобилей может волатильность рубля вследствие ожиданий дальнейшего подорожания машин, а госсубсидии, в случае увеличения их объема окажут поддержку рынку, но не переломят негативный тренд", — сообщает "Эксперт РА".

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕГМЕНТ СНИЗИТСЯ

Железнодорожный сегмент продолжит сокращаться вследствие дальнейшего роста профицита подвижного состава из-за падения погрузки на сети РЖД, отмечают аналитики, ожидая спада сегмента на 40%. "При этом профицит вагонов и неопределенность относительно объема перевозок будут способствовать повышению спроса со стороны ж/д операторов на оперативный лизинг", — полагают эксперты.

"Эксперт РА" также указывает, что замедление банковского кредитования и повышение ключевой ставки приведут к сокращению объема финансирования лизинговых компаний и росту его стоимости в 2020 году.