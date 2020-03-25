ВЛАДИВОСТОК, 25 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", с 23 марта до 1 мая 2020 года переводит рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио в статус чартерных без изменения расписания, сообщает перевозчик.

"С 23 марта "Аврора" будет перевозить в Токио (аэропорт Нарита) только иностранных граждан, а с территории Японии в Россию – только граждан РФ", — говорится в сообщении.

Пассажиры с билетами по этим маршрутам могут их вернуть или переоформить. Пассажирам, находящимся в Японии, за получением информации необходимо обратиться к представителю авиакомпании "Аврора" в Нарите.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 375 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны также закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

За рубежом остаются около 57,8 тысячи российских организованных туристов, все они вернутся в Россию до 31 марта, сообщал Ростуризм 24 марта. Большинство организованных туристов возвращаются в Россию из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции.