НЬЮ-ЙОРК, 25 мар /ПРАЙМ/. Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.

На странице консульства в Facebook говорится, что в настоящее время компания "Аэрофлот" осуществляет регулярные рейсы из США.

"После 29 марта рейсы будут производиться только из Нью-Йорка. В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США", — сказано в сообщении.

В этой связи генконсульство настоятельно рекомендует гражданам России воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию.

"Эвакуация российских граждан осуществляется только из тех государств, из которых прекращены регулярные рейсы в Россию", — отмечают в консульстве.

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США во вторник вечером достигло 53,6 тысячи, скончались 703 человека.