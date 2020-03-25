МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Американская корпорация Boeing планирует возобновить производство лайнера Boeing 737 MAX к маю, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Один из источников агентства отметил, что Boeing попросила ряд своих поставщиков быть готовыми к поставке деталей для Boeing 737 MAX в апреле. Еще один источник отметил, что планы корпорации оказались расстроены из-за ситуации с коронавирусом — изначально, по его словам, Boeing надеялась возобновить производство лайнера в апреле.

Ранее Boeing заявляла, что ожидает возвращения самолетов 737 MAX в эксплуатацию в середине текущего года.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами крушения стали 189 человек. В марте 2019 года такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе MCAS. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.