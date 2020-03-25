МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Власти ОАЭ пока не дали разрешения крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" на вывозной рейс из Дубая, сообщил РИА Новости источник, близкий к "Аэрофлоту".

Ранее в среду в пресс-службе лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сообщили, что авиавласти ОАЭ аннулировали ранее выданное разрешение на вывозной рейс авиакомпании, а её самолет рейса Москва — Дубай вынужден сесть в Махачкале для ожидания решения вопроса. Лоукостер обратился за помощью в МИД. Росавиация сообщала, что власти РФ принимают исчерпывающие меры для обеспечения вывоза россиян из Дубая.

"Пассажиры "Аэрофлота" прямо сейчас так же сидят в аэропорту и ждут вылета, но и у "Аэрофлота" нет разрешения на сегодняшний рейс. Люди не понимают, чего они ждут, но и уйти из аэропорта боятся. В аэропорту закрыты все кафе и магазины — весь день россияне провели без воды и еды", — сказал источник.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. В России по состоянию на 25 марта подтверждены 658 случаев.