МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Министерство иностранных дел РФ опубликовало список рейсов, которые доставят российских граждан из-за рубежа, информация размещена на официальных порталах ведомства в социальных сетях.

"Информация о "вывозных рейсах" для российских граждан, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом. Данный перечень не является всеобъемлющим, обновляется в оперативном режиме по мере поступления новых данных. Убедительная просьба все практические вопросы адресовать в посольства и консульства России в той стране, где вы находитесь", — говорится в сообщении МИД в Facebook.

В перечне 37 стран. В сообщении содержится предупреждение, что из ряда стран, в частности, из Эквадора, Португалии, Шри-Ланки, организуется последний вывозной рейс.

"Кроме того, просим проверять информацию по выезду из каждой страны на официальных ресурсах, таких как официальные сайты авиакомпаний, сайты и аккаунты российских посольств и генеральных консульств в социальных сетях, а также интернет-ресурсы министерства транспорта России и Росавиации", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД РФ сообщили, что формирование списков россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с коронавирусом, заканчивается в 14.00 по местному времени 26 марта. Ведомство просит россиян "незамедлительно передать необходимые данные в российские загранучреждения" и напоминает о необходимости прохождения карантина по возвращении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.