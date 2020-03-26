ВЛАДИВОСТОК, 26 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", до 30 апреля будет работать на вывоз россиян из Южной Кореи, а также на отправку иностранцев в эту страну, сообщает перевозчик.

Накануне компания сообщила, что с 23 марта будет перевозить в Токио (аэропорт "Нарита") только иностранных граждан, а с территории Японии в Россию – только граждан РФ.

"В настоящее время и по 30 апреля "Аврора" будет перевозить из России (Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток) в Республику Корея (Сеул, Пусан) и из Южно-Сахалинска и Владивостока в Японию (Токио) только граждан иностранных государств, а с территории Кореи и Японии в Россию – только граждан РФ", — говорится в сообщении.

Та же схема перевозки действует и в отношении трансферных пассажиров: из России вылететь могут только иностранные граждане, в Россию отправиться — только граждане РФ. Пассажиры могут вернуть купленные билеты.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны также закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.