МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Тарифы на страхование каско могут повыситься в текущем году, в том числе из-за роста выплат в этом виде, говорится в аналитическом обзоре, подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА) и имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Как отмечают эксперты НРА, средняя премия по каско снижалась 4 года подряд, но в текущем году страховщики уже не смогут сохранить эту тенденцию. Ранее страховщикам помогало распространение продуктов с франшизами – это снижало количество заявленных убытков. В минувшем году число заявленных убытков показало рост (с 978 до 995 тысяч), параллельно выросла и средняя выплата (с 90,9 до 101 тысячи рублей).

"Тенденция к снижению объемов продаж новых автомобилей, рост стоимости привлечения новых клиентов, увеличение выплат (в том числе в результате роста стоимости импортных запчастей) дают основания ожидать повышения тарифов в 2020 году", — считают в агентстве.

Как отмечает НРА, сегмент каско в 2018-2019 годах показывал рост премий, однако рост этот был небольшим: в минувшем году он составил 1,1%. Тем не менее, в 2019 году было заключено почти 5 миллионов договоров каско, это на 200 тысяч больше, чем годом ранее, и в целом лучший результат за последние 5 лет.

В то же время эксперты отмечают, что в сегменте сохраняется высокая конкуренция между страховщиками. Всего каско реализуют 87 компаний, при этом на топ-10 страховщиков приходится 87,5% рынка. В пятерку лидеров по итогам прошлого года по каско вошли "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", "АльфаСтрахование", ВСК и "Согласие".