МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Активность радиобуя зафиксирована в Черном море, есть надежда, что пилот упавшего Су-27 находится там, на место направлены два судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, поиск летчика упавшего самолета затруднен сложными метеоусловиями, сообщило ранее Минобороны России.

"В 5.25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской… Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком", — сообщили в Росморречфлоте.

Собеседник агентства уточнил, что на месте поисков работает шесть судов.