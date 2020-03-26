МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Посольство России в Турции сообщило о двух рейсах "Аэрофлота" из Стамбула 27 и 28 марта, то есть уже после остановки регулярного авиасообщения из России заграницу.

В связи с решением координационного совета при правительстве РФ, с 00.00 27 марта из-за распространения эпидемии коронавируса прекращается регулярное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно.

"ПАО "Аэрофлот" информировал, что полеты в аэропорт города Стамбула осуществляться более не будут (запланированные рейсы SU 2137 27 марта в 12.00 и SU 2135 28 марта в 02.30 будут выполнены (Стамбул — Москва)", — сообщило посольство на своей странице в Facebook.

Кроме того, посольство призвало российских граждан, намеревающихся вылететь на родину, записываться в вывозные списки на сайте посольства с обязательным указанием фамилии, имени, паспортных данных, даты рождения, текущего местонахождения, контактных телефонов и адреса электронной почты, наличия или отсутствия билета в Россию и конечного пункта назначения в России.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.