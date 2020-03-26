МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. ОАО "РЖД" ввело упрощенный порядок дистанционного взаимодействия с грузоотправителями в связи с эпидемиологической обстановкой, в частности в отношении перевозки гречки, других круп и грузов в крытых вагонах, сообщила компания.

"В целях реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции ОАО "РЖД" установлен упрощенный порядок дистанционного взаимодействия с клиентами по ряду ключевых процессов, связанных с перевозкой грузов и договорных отношений", — говорится в сообщении РЖД в четверг.

Такое решение принято оперативным штабом компании по взаимодействию с участниками транспортного рынка под председательством заместителя генерального директора компании – начальника Центра фирменного транспортного обслуживания Алексея Шило.

В частности, для минимизации личных контактов и в целях поддержки бизнеса установлен порядок автоматической пролонгации на 3 месяца договоров, заключаемых при организации перевозок с грузовладельцами и владельцами путей необщего пользования. Пролонгированы истекающие в ближайший срок документы, необходимые клиентам для осуществления погрузо-разгрузочных работ.

"Кроме того, отменено обязательное требование о предоставлении эскизов погрузки в вагоны для ряда грузов, в том числе гречи, других круп и грузов в крытых вагонах", — говорится а сообщении.

Соответствующее распоряжение направлено в подразделения РЖД. "Дистанционное – с помощью электронного документооборота и электронной почты – согласование новых схем погрузки грузов, а также аттестаций для грузовладельцев, впервые осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы, обеспечит не только высокий уровень качества и прозрачности сервиса, но и обезопасит сотрудников компании и наших партнеров от возможного инфицирования при личном контакте", — цитирует компания слова Шило.