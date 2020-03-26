МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch резко ухудшило прогноз по рейтингу Airbus SE — до негативного с позитивного — из-за кризиса, связанного с коронавирусом, говорится в релизе агентства.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) сохранен на уровне "A-". Fitch также подтвердило рейтинги приоритетного необеспеченного долга компании на уровне "A-" и ее краткосрочный РДЭ на уровне "F1".

"Международные авиаперевозки подвергаются сильному влиянию из-за пандемии в 2020 году", — поясняет Fitch. "Рейтинговый сценарий Fitch включает в себя ожидания значительного ослабления мировой экономики во втором квартале 2020 года, после чего последует восстановление во втором полугодии 2020 года и далее в 2021 году", — также сообщает агентство.

По мнению аналитиков Fitch, такая ситуация значительно отразится на авиаперевозках и финансовых результатах компании, в связи с этим у Airbus могут возникнуть трудности в восстановлении кредитных показателей до необходимых для рейтинга "A-" уровней до конца 2021 года, и рейтинг может быть понижен.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря составляло 134,93 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались. Авиакомпании оказались под существенным давлением в связи с резким сокращением перевозок из-за закрытия границ целым рядом стран. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивала, что авиакомпаниям необходимо порядка 200 миллиардов долларов, чтобы пережить кризис, вызванный коронавирусом.