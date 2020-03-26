ДОХА, 26 мар /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Победа" прибыл в четверг вечером в Дубай для вывоза в Москву российских граждан, которые застряли в этом курортном городе-эмирате из-за приостановки ОАЭ регулярного пассажирского авиасообщения, скоро начнется посадка на рейс в Москву, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

Минтранс РФ ранее сообщил, что ОАЭ дали разрешение на вывозные рейсы российским авиакомпаниям "Аэрофлот", S7, "Победа", iFly, "Икар".

"Самолет авиакомпании "Победа" стал первым, который прилетел в Дубай для эвакуации российских граждан. Регистрация на рейс до Москвы, которой занимались сотрудники генконсульства, завершена, скоро начнется посадка, ожидаем, что самолет вылетит после 23 часов по эмиратскому времени (22.00 мск)", — сказал дипломат.

Он уточнил, что самолет заберет из Дубая в Москву около 165 человек.

ОАЭ на два дня раньше объявленного вначале срока закрыли пассажирское авиасообщение со всеми странами, объявив, что эмиратские аэропорты с 25 марта будут принимать или отправлять только эвакуационные рейсы. Однако власти ОАЭ несколько дней не давали разрешений российским авиакомпаниям на вывоз остающихся в Дубае россиян.

Ассоциация туроператоров России сообщала, что, по подсчётам туроператоров, в Эмиратах остаются 4-5 тысяч туристов из РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.