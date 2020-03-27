МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Прекращение авиасообщения России с 27 марта с другими странами не коснется ряда рейсов, включая грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, сообщается на сайте Росавиации.

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

"С 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года прекращается регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении за исключением полетов, связанных с вывозом… грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ", — говорится в сообщении.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны также закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.