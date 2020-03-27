МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Соответствующее решение ранее принял кабмин.

Исключение составляют полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД РФ), иностранных граждан в иностранные государства, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ.

РФ 23 марта уже ввела значительное ограничения на авиасообщение со всеми странами мира. Тогда были приостановлены все рейсы из России в иностранные государства, за исключением полетов из Москвы в столицы или крупные города, а также вывозных рейсов.

Россия начала ограничивать авиасообщение из-за коронавируса с 1 февраля — тогда были приостановлены некоторые рейсы в Китай. Затем ограничений становилось все больше. После Китая Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей и Ираном. Затем последовали приостановки полетов в европейские города, начиная с итальянских.

Ограничения авиасообщения вводили и другие государства. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны также закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

Ранее в ходе коллегии Росавиации глава ведомства, первый замминистра транспорта РФ Александр Нерадько говорил, что называются разные суммы убытков авиакомпаний РФ из-за таких ограничений, в частности, звучат суммы более чем в 100 миллиардов рублей за год.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.