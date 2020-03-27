МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росавиации принимать решения о рейсах для эвакуации иностранцев, разрешения о других категориях рейсов будет давать правительство РФ, сообщила пресс-служба кабмина.

"Выдачу разрешений на полёты других категорий рейсов осуществлять только по отдельным решениям Правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, решение об осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в иностранные государства, а также грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полётов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ принимает Росавиация.