ДОХА, 27 мар /ПРАЙМ/. Российские дипломаты в ОАЭ смогли получить разрешения на осуществление рейсов по вывозу россиян из Дубая для семи, а не пяти объявленных ранее российских авиакомпаний, всего запланированы девять рейсов, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

"Усилиями посольства и генконсульства в Объединенные Арабские Эмираты прилетели лайнеры семи российских авиакомпаний, запланировано девять рейсов для вывоза российских граждан из Дубая", — уточнил представитель посольства.

В частности, по словам дипломата, прилетел самолет "Уральских авиалиний", который забрал из аэропорта Аль-Мактум в Дубае порядка 230 человек, авиакомпания Azur air прислала два борта, чтобы доставить людей в Красноярск и Москву. Один рейс "Аэрофлота" уже отбыл из Дубая, и еще один рейс запланирован на 2.35 по эмиратскому времени (1.35 мск). На пятницу запланированы рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании S7.

Первым до Дубая добрался лайнер авиакомпании "Победа".

Минтранс РФ ране сообщал, что ОАЭ дали разрешение на вывозные рейсы пяти российским авиакомпаниям — "Аэрофлот", S7, "Победа", iFly, "Икар".

ОАЭ на два дня раньше объявленного вначале срока закрыли пассажирское авиасообщение со всеми странами, объявив, что эмиратские аэропорты с 25 марта будут принимать или отправлять только эвакуационные рейсы. Однако власти ОАЭ несколько дней не давали разрешений российским авиакомпаниям на вывоз остающихся в Дубае россиян. Ассоциация туроператоров России сообщала, что, по подсчетам туроператоров, в Эмиратах остаются 4-5 тысяч туристов из РФ.