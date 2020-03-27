МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Железнодорожный оператор "Новая перевозочной компании" (НПК, "дочка" Globaltrans) заключила соглашение о привлечении кредитной линии Газпромбанка на 6,026 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Срок действия лимита — 42 месяца с даты подписания соглашения", — говорится в сообщении в пятницу.

Датой заключения договора указано 27 марта текущего года.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на 30 сентября 2019 года составляет 16,17%.

АО "Новая перевозочная компания" является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. 100% акций АО "НПК" контролирует группа Globaltrans.