МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "ВЭБ-лизинга" по РСБУ в 2019 году выросла по сравнению с предшествовавшим годом вчетверо, до 16 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.

Выручка при этом снизилась на 11%, до 60,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 1,5%, до 13,7 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 50%, до 18 миллиардов рублей.

Активы компании снизились на 13%, до 297 миллиардов рублей. Долгосрочные обязательства выросли на 21%, до 138 миллиардов рублей, краткосрочные — снизились на 42%, до 118 миллиардов.

Компания в своём отчёте также отдельно отмечает, что ситуация с коронавирусом и ценами на нефть может негативно повлиять на деятельность и финансовое положение группы, но соответствующие эффекты на данный момент оценить невозможно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Рубль значительно ослаб из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

"ВЭБ-лизинг" — один из лидеров на рынке лизинга РФ, входит в топ-4 лизинговых компаний РФ по объему портфеля. Компания была создана в 2003 году, с июля 2008 года входит в группу ВЭБ.РФ.