МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Минтранс РФ координирует с коллегами из Франции доставку гуманитарных грузов и возвращение граждан обеих стран на родину на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает российское ведомство в Твиттере.

"Евгений Дитрих провел телефонный разговор с главой минтранса Франции Жан-Батистом Джеббари. Обсудили координацию взаимодействия наших стран в области доставки гуманитарных грузов, взаимное возвращение на родину российских и французских граждан в условиях борьбы с коронавирусом", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

В России на сегодняшний день зарегистрированы 1036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах. Число заразившихся коронавирусом во Франции увеличилось почти до 33 тысяч, 1995 скончались.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.