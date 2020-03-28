МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аэрофлот" 29 марта выполнит дополнительный рейс с Бали, чтобы вывезти россиян, сообщает министерство транспорта РФ в Twitter.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

"Для вывоза граждан РФ с Бали "Аэрофлот" (оператор – "Россия") выполнит дополнительный рейс 29 марта (дата вылета из Денпасара) вместимостью 457 мест", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможно переоформление на этот рейс билетов других авиакомпаний.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.