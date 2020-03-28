ХАБАРОВСК, 28 мар /ПРАЙМ/. Более 720 россиян прилетели в Хабаровск из Таиланда в субботу, ожидается прибытие еще свыше 430, сообщили РИА Новости в хабаровском аэропорту.

"В субботу у нас четыре рейса из Таиланда. Уже прилетели самолеты с Краби с 487 пассажирами и из Паттайи с 238 пассажирами. Еще ожидаются рейсы из Паттайи и Бангкока, они привезут 283 и 155 пассажиров соответственно. Всех туристов встречают и проверяют сотрудники Роспотребнадзора", — сказал собеседник агентства.

Всем прибывшим санитарные врачи измеряют температуру, вручают уведомление о самоизоляции на 14 дней и обязательную для заполнения анкету. Прилетевшие также обязаны сообщить о своем возвращении в поликлинику по месту жительства или по телефону горячей линии.

С 1 марта в крае более 4,8 тысячи человек сдали анализы на коронавирус, инфекция подтверждена у пяти из них. Еще у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичный тест дал положительный результат, их анализы направлены для подтверждения.