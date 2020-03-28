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ХАБАРОВСК, 28 мар /ПРАЙМ/. Более 720 россиян прилетели в Хабаровск из Таиланда в субботу, ожидается прибытие еще свыше 430, сообщили РИА Новости в хабаровском аэропорту.

"В субботу у нас четыре рейса из Таиланда. Уже прилетели самолеты с Краби с 487 пассажирами и из Паттайи с 238 пассажирами. Еще ожидаются рейсы из Паттайи и Бангкока, они привезут 283 и 155 пассажиров соответственно. Всех туристов встречают и проверяют сотрудники Роспотребнадзора", — сказал собеседник агентства.

Всем прибывшим врачи измеряют температуру, вручают уведомление о самоизоляции на 14 дней и обязательную для заполнения анкету. Прилетевшие также обязаны сообщить о своем возвращении в поликлинику по месту жительства или по телефону горячей линии.

В свою очередь в пресс-службе краевого правительства журналистам сообщили, что в субботу в Хабаровск этими четырьмя рейсами привезут 1,6 тысячи человек.

"Прилетевших пассажиров выпускают группами по 30 человек, чтобы избежать столпотворения и паники. Прибывающие из-за рубежа обязаны сесть дома на карантин на 14 дней. По информации УМВД, всех прибывших вносят в специальную базу данных, которую передают в краевой минздрав и в федеральную полицейскую базу. Это значит, что в случае проверки документов у водителей и прохожих полицейские смогут установить нарушителей режима и привлечь к административной ответственности", — сообщил представитель пресс-службы.

С 1 марта в крае более 4,8 тысячи человек сдали анализы на коронавирус, инфекция подтверждена у пяти из них. Еще у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичный тест дал положительный результат, их анализы направлены для подтверждения.