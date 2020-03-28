МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Кабмин одобрил в основном проект Транспортной стратегии РФ до 2035 года, сообщается в субботу на сайте правительства РФ.

Проект Транспортной стратегии внесён Минтрансом РФ. Его реализация обеспечит связанность территорий России, экономически эффективную перевозку грузов, доступность, качество и безопасность транспортных услуг для населения, а также встраивание российской транспортной системы в международные транспортные коридоры.

"Одобрить в основном проект Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года", — говорится в сообщении.

Также кабмин поручил Минтрансу до 2 апреля представить в правительство РФ предложения по приоритизации и возможной корректировке пообъектного состава проектов, включённых в проект стратегии, с учётом наличия проектно-сметной и градостроительной документации, возможностей бюджета по их финансированию, а также готовности к освоению средств на их создание.