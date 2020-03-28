МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Самолет Airbus A330-200 доставил из Китая в Испанию более 4 миллионов медицинских масок для системы здравоохранения Франции, Германии, Испании и Великобритании, говорится в заявлении европейского авиастроительного концерна.

"Воздушное судно, обслуживаемое экипажем Airbus, вернулось в Испанию 28 марта в 4.05 по местному времени (6.05 мск) с грузом — более 4 миллионов масок", — говорится в заявлении компании.

Как отмечается в заявлении, это рейс был проведен, "чтобы осуществить дополнительную поставку масок для систем здравоохранения Франции, Германии, Испании и Великобритании" и поддержать усилия по борьбе с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.